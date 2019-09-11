شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تقصم ظهر الانتقالي بسيطرتها الكاملة على معسكر "ثماد" الذي يقوده هاني بن بريك..والضباط الاماراتيين يصابون بالجنون لأن سر خطير سينكشف بعد سقوط المعسكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الشرعية بالكامل على معسكر "ثماد" الذي يقوده هاني بن بريك..والضباط الاماراتيين يصابون بالجنون لأن سر خطير سينكشف بعد سقوط المعسكر بحسب مصادر مؤكدة تفاصيل اوفى سننشرها لكم حال وصولها

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تقصم ظهر الانتقالي بسيطرتها الكاملة على معسكر "ثماد" الذي يقوده هاني بن بريك..والضباط الاماراتيين يصابون بالجنون لأن سر خطير سينكشف بعد سقوط المعسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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