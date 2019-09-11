شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تصحو على خبرا مروع ومفاجأة صادمة .. شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام ..«فيديو وصور» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تصحو على خبرا مروع ومفاجأة صادمة .. شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام ..«فيديو وصور»

كشف حساب معتقلي الرأي في تغريدة على تويتر عن اعتقال الشيخ عمر المقبل، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على خلفية مقطع له انتشر قبل أيام، يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه.

وكان المقبل انتقد هيئة الترفيه ونشاطاتها، حيث قال في خطبة قبل بضعة أيام، إن تلك النشاطات تسلخ المجتمع عن هويته، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وقال حساب معتقلي الرأي، المعني بالمعتقلين في السجون السعودية، إنه مع اعتقال عمر المقبل "نستذكر اعتقال إمام الحرم المكي صالح آل طالب، الذي اعتقل أيضا على خلفية أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في إحدى خطبه". ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : قطر تعلن عن «بشرى خير» وسط الأزمة الخليجية .. ومحمد بن زايد يصاب بجلطة دماغية بعد قراءته لهذا الخبر ! • صورة نادرة للملك سلمان وولي العهد .. شاهد كيف كان شكل الامير محمد بن سلمان وهو في سن الطفولة .. نباهة مبكرة ونظرة ثاقبة • عاجـــل : السعودية تتعرض لهجوم عسكري ايراني مباغت وقناة العرب تقطع جميع برامجها وتنقل تطورات الاحداث ..شاهد • عـــــاجـــــل : السعودية تصحو على خبرا مروع ومفاجأة صادمة .. شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام ..«فيديو وصور» • عاجـــل : مصدر يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل الاميرة "هيا بنت الحسين" في لندن ---------------------------------------- وقال عبد الله، نجل الشيخ المعتقل سلمان العودة: "خبر #اعتقال_عمر_المقبل @dr_almuqbil يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع". Advertisements وأضاف: "جاء اعتقاله ليذكّر كل الناس بأن الفريق ذاته الذي استهدف والدي من قبل، واستهدف الأقليات، واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي، لا يزال يدير كل الملفات الأمنية!". خبر #اعتقال_عمر_المقبل @dr_almuqbil يؤكد استمرار حملات القمع والاعتقالات التعسفية لكل المؤثرين والحاضرين في المجتمع. 🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. #عمر_المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري "يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/24Pn699MfH — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019 " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c19"> عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. عمر المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري "يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه". " class="Tweet Tweet--compact h-entry reply js-tweetIdInfo c19"> وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ #عمر_المقبل على خلفيته⤵️#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/nDc6YdE2zr — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31"> وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ عمر المقبل وننشر لكم فيما يلي مقطع الفيديو الذي تم اعتقال الشيخ #عمر_المقبل على خلفيته⤵️#اعتقال_عمر_المقبل pic.twitter.com/nDc6YdE2zr — معتقلي الرأي (@m3takl) September 10, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c31"> جاء اعتقاله ليذكّر كل الناس أن نفس الفريق الذي استهدف والدي من قبل واستهدف الأقليات واستهدف الناشطات.. ودبّر مقتل خاشقجي لايزال يدير كل الملفات الأمنية! المصدر: عربي21

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