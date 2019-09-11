شكرا لقرائتكم خبر عن منظر نادر لمغترب وصل من السعودية الى مدينة يمنية.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منظر نادر لمغترب وصل من السعودية الى مدينة يمنية.. صورة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، منظر نادر لمغترب يمني وصل من السعودية الى مدينة يمنية للتو.

وأوضح النشطاء أن المنظر النادر للمغترب اليمني الذي وصل من السعودية في الوقت الحالي وهو يقف بجانب أحد المطاعم في مدينة الشرق بمحافظة ذمار ويتناول طعام الغداء مع مجموعة من الأطفال المهمشين.

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ونال هذا الموقف استحسان الحاضرين في ذات المكان و رواد مواقع التواصل، وكأنه عاش معاناتهم في السابق.

ويتسم اليمنيين بشكل عام بالكرم والتواضع ومساعدة على الفقراء.