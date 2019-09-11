شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الشرعية تقصم ظهر الانتقالي وتسيطر بالكامل على معسكر "ثماد" الذي يقوده هاني بن بريك..والضباط الاماراتيين يصابون بالجنون لأن سر خطير سينكشف بعد سقوط المعسكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements ستكملت قوات الجيش اليمني، السيطرة على معسكر "ثماد"، التابع لقوات الإنتقالي الممولة من الامارات.

وقالت مصادر "المشهد اليمني"، أن القوات الحكومية سيطرة على معسكر "ثماد" بعد مواجهات عنيفة مع قوات الإنتقالي، وغنمت معدات وآليات عسكرية إماراتية كانت في المعسكر.

وأشارت المصادر بأن السيطرة على معسكر ثماد،تكمن اهميته بأنه يكشف الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.

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