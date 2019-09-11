شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي وعبد الملك الحوثي ومعهم كل اليمنيين ينتظرون المصير الحاسم لمستقبل اليمنيين الذي سيحدده هذا الطرف مساء اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تنظر الجماهير اليمنية في شتى ارجاء المعمورة الحدث البارز الذي سيقع اليوم في مواجهة حامية الوطيس بين المنتخب اليمني ونظيره السعودي في اطار المبارايات التمهيدية لكأس العالم .

وكان منتخبنا الوطني قد حقق تعادل ثمين مع المنتخب السنغافوري في مباراته السابقة في اطار تصفيات كاس العالم.

وكان بامكان المنتخب اليمني قادرا على تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط ثمنينة الا انه فرط في الدفاع عن مرماه بعد ان كان متقدما بهدفين لهدق ف وتمكن المنتخب السنغفوري من تسجيل هدف التعادل . نتيجة اللقاء بين المنتخب اليمني والسعودي ستكون حاسمة ومصيرية للمنتخب اليمني اذ ان الفوز يرفع سقف امال كل الجماخهير اليمنية بانتقال منتخبهم الى الادوار القادمة من التصفيات الكروية لكأس العالم وان كان تحقيق هذا الحلم لا يزال بعيد المنال لليمنيين الذين يتعاملون بواقعية مع مستوى منتخبهم. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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