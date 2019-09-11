شكرا لقرائتكم خبر عن غضب إماراتي عارم ضد عيدروس الزبيدي لأنه ضحك عليهم وخدعهم خدعة كبرى(تعرف على الحيلة الماكرة التي خدع بها الزبيدي الاماراتيين واخذ ملايين الدراهم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من خداع الاماراتيين واخذ منهم ملايين الدراهم بزعم شراء مازوت لمحطة كهرباء عدن . واعلن امس انه اشترى المازوت وسوف تظيء العاصمة عدن لكن تبين ان ذلك كان كذبة كبرى للاستيلاء على ملايين الدراهم الاماراتية فلا تزال العاصمة عدن تقبع في ظلام دامس

وكان مصدر عمالي في ميناء الزيت قد اوضح بأن هناك كمية تقدر ب10 الف طن متري من مادة الديزل تكفل بشراءه المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات كشحنة إسعافية سيتم تزويدها للمحطات بمعدل 1500طن متري يوميا وذلك حتى لايتم إيقاف المحطات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة عدن.

وأوضح المصدر بإن المجلس الانتقالي الذي يتلقى دعما غير محدود من الامارات قام بشراء هذه الكمية من التاجر البسيري الحضرمي الذي يمتلك كمية من المشتقات النفطية في خزانات المصافي منذ فترة سابقة، نافيا أن تكون هذه الكمية مشتراه من العيسي حيث ان السفينة الخاصة بالتاجر العيسي دخلت عصر اليوم رصيف ميناء الزيت وستقوم بتفريغ كميات من المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلي فقط بمادة الديزل وليس لها إي علاقة بإمداد محطات الكهرباء.

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