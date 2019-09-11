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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ميليشيات الحوثي تعترف رسميا بمقتل قائدها "صورة + تفاصيل"

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بمقتل قائد جبهتها في مدينة ومنطقة حرض، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، خلال المعارك المستمرة مع قوات الجيش اليمني مسنودا بتحالف دعم الشرعية.

وشيعت الميليشيات الحوثية، القيادي البارز العقيد ركن أحمد عبدالودود العستوت، الذي يقود الميليشيات في جبهة حرض، في مدينة ذمار وسط اليمن، ضمن عشرات القتلى الذين شيعتهم الميليشيات.

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وأفادت مصادر محلية، بأن الميليشيات شيعت، جثامين 4 من قادتها والذين لقوا مصرعهم في جبهات القتال بمحافظات الضالع وصعدة وحجة بينهم العستوت والجبجبي.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات شيعت خلال اليومين الماضيين عشرات القتلى من عناصرها بينهم 7 قيادات بارزة.

يذكر أن ثلاجة مستشفى ذمار العام تكتظ بجثث مئات القتلى الحوثيين، في وقت وصلت فيه جثث عشرات القتلى إلى مستشفى الثورة العام بمحافظة إب والذين لقوا مصرعهم في جبهات الضالع.