شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الرئيس هادي يباغت الجميع ويتنازل عن منصبه طوعيا وبمحض إراداته ودون اي ضغوط للشيخ سلطان البركاني..والاخير يصدر اول قرار عاجل وحاسم بشأن الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد المستشار السياسي الخضر عبد الله الحضرمي ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيتنازل طوعيا وسيترك منصبه دون اي ضغوطات .

وقال الحضرمي ان الرئيس سيمنح الشيخ سلطان البركاني منصب رئيس الجمهورية المؤقت لحين اجراء انتخابات رسية .

جديد الحدث أونلاين:

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وكشف في منشور على صفحته في موقع الواصل الاجتماعي ‘ن البركاني اشترط مغادرة كل القيادات الشرعية الرياض والعودة الى العاصمة عدن دون اي تأخير .

وكشف الحضرمي رؤية البركاني بشان مجمل الاوضاع في اليمن وقال البركاني يرى انه لا السعودية ولا الامارات ولا حتى أمريكا اوبريطانيا يمكنهما حل مشاكل اليمنيين وان الحل فقط بيد اليمنيين فلن يصلح ارضك الا انت ولن يكون الاخرين اكثر اهتماما بارضك وابنائك اكث من الاب نفسه ".

وكان الصحفي اليمني المقرب من رئاسة الجمهورية، أنيس منصور، قد أفاد في وقت سابق إن الرئيس عبدربه منصور هادي، يعتزم تقديم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الاماراتي الأخير.

وأكد منصور في تغريدة عاجلة، على تويتر، رصدها محرر "بويمن" إن الرئيس هادي رفض مضمون البيان ومنع إصدار أي بيان رسمي يرحب باليبيان .

وقال الصحفي انيس منصور: "الأنباء الأكيدة ان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي رفض مضمون البيان المشترك للامارات والسعودية وهدد بتقديم استقالته ورفض إصدار اي بيان رسمي ترحيب بالبيان المشترك ".

وأضاف منصور أن "الرئيس هادي أبدى انزعاجا شديدا ، وكثير من قيادات الشرعية من البيان، وسيعقد اجتماع اليوم للوقوف على رفض البيان".

وكانت السعودية والامارات اصدرتا بيانا مشتركا يتجاهل تماما الحفاظ على الوحدة والشرعية وجريمة قصف الجيش الوطني.. ويدعو للحوار مع الانتقالي.