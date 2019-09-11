شكرا لبحثكم عن خبر المليشيات تعترف بمقتل قيادي بارز والحوثي يشارك في تشييعه (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بمقتل أحد أبرز قاداتها في جبهة الحدود اليمنية السعودية. وقالت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات أنه تم تشٌييع العميد أحمد عبدالودود علي العستوت وعمر أحمد ناصر صيفان ومحمد صالح صالح حفظ الله، الثلاثاء في العاصمة صنعاء. وأوضحت أن مدير عام مركز الرصد الزلزالي المهندس محمد حسين الحوثي شارك في التشييع. ويعد العستوت قائد جبهة المليشيات في مديرية حرض، بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) التي تشهد معارك عنيفة بين المليشيات والجيش الوطني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيات تعترف بمقتل قيادي بارز والحوثي يشارك في تشييعه (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.