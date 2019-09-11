مقاتلات التحالف تنفذ غارات جوية على ميليشيا الحوثي في جبهة حرض

Advertisements Advertisements مقاتلات التحالف تنفذ غارات جوية علىميليشيا الحوثي فيجبهة حرض الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، فى جبهة حرض شمالى محافظة حجة شمالى غرب اليمن.

Advertisements وأفاد موقع تابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت الليلة الماضية تجمعات للميليشيا الحوثية، فى منطقة “كرس الوهاب”، وكرس “المعترض”، شرق مدينة حرض، كما استهدفت مواقع أخرى للميليشيا، غربى المدينة ذاتها. وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا الحوثية الارهابية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. Advertisements Advertisements

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