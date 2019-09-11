شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : مصدر يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة مقتل الاميرة "هيا بنت الحسين" في لندن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر مطلعة الأخبار التي تم تداولها اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية عربية ، وزعمت مقتل الأميرة هيا بنت الحسين في المانيا.

وقالت المصادر ان الأميرة هيا بنت الحسين تحت حراسة مشددة من الشرطة الالمانية وتلك الاخبار المتداولة عارية عن الصحة.

وكانت الشائعات التي تم نشرها في 8 / 9 / 2019 قد زعمت ان مجهولين هاجمو الاميرة هيا بنت الحسين عند خروجها من احد مراكز التسوق في العاصمة الالمانية برلين واردوها قتيلة برصاص مسدس كاتم صوت ، إضافة إلى ثلاثة من مرافقيها لقو حتفهم خلال الهجوم.

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وزعمت تلك الشائعات ان زوج الاميرة هيا ،حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو من يقف وراء عملية الاغتيال .

وفي سياق متصل، كانت مصادر إعلامية قد كشفت قبل ايام عن صدور قرار من قبل الحكومة الأردنية يقضي بتعيين الأميرة هيا بنت الحسين كدبلوماسية في سفارة بلادها في بريطانيا، في ظل المخاوف التي أثيرت حول إمكانية تعرضها للأذى من قبل بعض الجهات الإماراتية.

وبحسب المصادر العربية التي أوردت الخبر، فقد تم تعيين الاميرة هيا بنت الحسين في هذا المنصب، خشية من وصول الخلافات الشخصية بين الاميرة الهاربة وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي إلى حد الانتقام.

