شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قليل.. وفاة أشهر فنان يمني بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان اليمني الكبير هود العيدروس قبل قليل من مساء يومنا هذا في منزله في جدة في المملكة العربية السعودية فجأة.
وهود العيدروس هو فنان حضرمي مواليد مديرية ساه واشتهر بكثير من الاغاني من اشهرها اغنية بنت البادية واغنية يلومون الجمل يا صاحبي.
ويقيم العيدروس في مدينة جدة ويمتلك صالون فني واسهم في ظهور كثير من الاصوات اليمنية الشابة منهم نجله عيدروس العيدروس والحان بنت سالم.
وتظل أغنية: بنت البادية حسنك سباني
وفضلتك على بنت المدينة
وأغنية: يلومون الجمل يا صاحي والحق ع الجمّال
من أشهر أغانيه التي يحفظها الجميع، وأعطته شهرة واسعة في اليمن والجزيرة العربية.
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