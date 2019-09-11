ستكملت قوات الجيش اليمني، السيطرة على معسكر "ثماد"، التابع لقوات الإنتقالي الممولة من الامارات.

وقالت مصادر "المشهد اليمني"، أن القوات الحكومية سيطرة على معسكر "ثماد" بعد مواجهات عنيفة مع قوات الإنتقالي، وغنمت معدات وآليات عسكرية إماراتية كانت في المعسكر.

وأشارت المصادر بأن السيطرة على معسكر ثماد،تكمن اهميته بأنه يكشف الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تقصم ظهر الانتقالي بسيطرتها الكاملة على معسكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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