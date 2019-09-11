مغترب يمني في السعودية تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب وكارثة مرعبة للعائلة بسبب حوالة مالية ( صورة للكارثة + الاسم + حجم الحوالة )

أضرمت امرأة النار في جسد زوجها على اثر خلافات أسرية في محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية في العدين، إن المواطن "هزاع عبدالله فرحان" من أهالي منطقة السارة، تعرض لحريق في أجزاء مختلفة من جسده، بعد ان أغلقت زوجته عليه "حمام المنزل" وأضرمت النار في جسده، على اثر خلافات بشأن حوالة مالية.وأضافت المصادر أن الزوج استلم حوالة مالية (500 ر.س)أرسلها نجله من السعودية وتأخر وصوله إلى المنزل وتسليم الحوالة إلى الزوجة المتحكمة بأمور المنزل.

وتمكن الزوج لاحقاً من كسر الباب والخروج، ونقل على اثرها إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، وفق المصادر.