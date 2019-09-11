شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات خطيرة تنذر بحرب لا تبق ولا تذر .. في أول تهديد سعودي مباشر للامارات .. سعوديون يؤكدون أن المدرعات الاماراتية في عدن ستتحول إلى زبده وستدفع الامارات الثمن غاليا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول تهديد سعودي مباشر للامارات ، قال السياسي السعودي علي التواني ان المدرعات الإماراتية التي وصلت إلى عدن ستتحول إلى زبدة .

وشن التواني هجوما عنيفا على المجلس الانتقالي الجنوبي.

واضاف بالقول :” المدرعات التي وصلت لعدن لن تفرض امراً واقعاً ولن تقيم دولة.. هذه ستتحول الى زبدة في ايدي المرتزقة الجبناء من ابو ٣٠٠ دولار ان حاولوا محاربة وحوش الجبال الذين عجز عنهم كافة الغزاة من الرومان لمن يحاولون الان من الاجانب بسط نفوذهم على جزء منه

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على صعيد متصل قال إعلامي سعودي إن رد بعض قيادات المجلس الانتقالي على بيان المملكة العربية السعودية بإعلانهم التعبئة والنفير العام هو تحدي للملكة وسيدفعون ثمنه غالياً .

وأكد الإعلامي منصور أن هذا الإعلان الذي جاء بعد بيان السعودية يبين خيبة الأمل في المجلس الانتقالي ومسعاهم في المضي على ما جاء به البيان .

وهدد الإعلامي السعودي منصور المجلس الانتقالي بأنهم سيدفعون الثمن غالياً جراء هذا التحدي للملكة العربية السعودية .