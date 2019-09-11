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عدن - ياسمين التهامي - صورة مؤثرة رفعتها الجماهير اليمنية في المباراة التي جمعت اليمن والسعودية باستاد البحرين الوطني ، واعاد نشرها السفير آل جابر ..شاهد

نشر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر صورة لجماهير ترفع شعار مؤثر عن علاقة الشعبين اليمني والسعودي .



وحملت الصورة التي رفعتها الجماهير اليمنية في استاد البحرين الوطني ورصدها موقع "صوت المغتربين" شعار (فزنا او انهزمنا .. السعودية واليمن كلهم منتخبنا) ونشرها السفير آل جابر بعد نهاية المبارة التي جمعت منتخبي اليمن والسعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

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وقد انتهت المبارة بتعادل المنتخبين 2*2 ، حيث افتتح المنتخب اليمني التسجيل بهدف رائع بقدم المهاجم محسن محمد عند الدقيقة الثامنة من شوط المباراة الاول وتعادل هتان باهبري للسعودية عند الدقيقة23 ، ورجح عمر الضاحي كفة اليمن باحراز الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين لينتهي الشوط الاول يمنياً 2 / 1 ،وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة الثامنة والاربعين من شوط المباراة الثاني .

وبهذة النتيجة يرفع المنتخب اليمني رصيده إلى نقطتين ، ويصبح للمنتخب السعودي نقطة واحدة

