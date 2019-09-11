شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : شوارع شبوة تتزين بصور الرئيس هادي والملك سلمان" صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زينت شوارع مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد، بصور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، في تأكيد واضح لرفض أبناء المحافظة مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وتداول ناشطون على منصات المواقع المفتوحة، صورة ضخمة لرئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشرفين، الملك سلمان، تزينت بها أحد الطرق الرئيسية لشوارع العاصمة عتق في شبوة.

وازدادت شعبية رئيس الجمهورية والملك سلمان، في محافظة شبوة عقب إفشال مخطط ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للاستيلاء على المحافظة.

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ويوم أمس انتشرت قوات الجيش في المحافظة لتامين الطرقات المؤدية إلى حضرموت في الجهة الشمالية الشرقية للمحافظة في منطقة حراد بعتق "80 كم"، مركز المحافظة، ومن الجهة الجنوبية الشرقية من عتق الى عين بامعبد 120 كم.

كما انتشرت قوات أخرى على طريق عتق بيحان مأرب، غربي عتق، بهدف تأمين الخط عقب طرد قوات النخبة الشبوانية التي كانت تسيطر على هذه الطرقات.

واليوم الثلاثاء، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة الى مدينة عتق بينها دبابات، وشوهدت عدد من القواطر وهي تدخل عتق قادمة من العبر في طريقها الى المدينة دعما لقوات الجيش الوطني المتواجدة هناك لتأمين المناطق من مليشيا النخب الانتقالية الإماراتية.