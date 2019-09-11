شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيداً لإخماد تمرد الانتقالي.. تعزيزات عسكرية ضخمة تصل هذه المحافظة.. شاهد صور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصلت تعزيزات عسكرية إلى قوات الجيش الوطني، في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد، وذلك لإطلاق عملية عسكرية مرتقبة ضد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
ووفق مصادر عسكرية فإن تعزيزات عسكرية ضخمة الى مدينة عتق بينها دبابات، دعما لقوات الجيش الوطني المتواجدة هناك لتأمين المناطق من مليشيا النخب الانتقالية الإماراتية.
وأشارت المصادر إلى ان عدد من القواطر شوهدت وهي تدخل عتق قادمة من العبر في طريقها الى عتق، حيث تواصل قوات الجيش تعزيز قواتها في عتق وصولا الى ابين.
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