شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يستكمل السيطرة على أكبر معسكرات الانتقالي ويضمن وصول التعزيزات إلى شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بسيطرة قوات الجيش الوطني، على معسكر ثماد، التابع لمليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا، في ثمود محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها مليشيا الانتقالي خسائر كبيرة.

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وذكرت المصادر أن قوات الجيش غنمت خلال المواجهات عدد كبير من المعدات والآليات العسكرية كانت في المعسكر.

وتكون قوات الجيش بسيطرتها على معسكر "ثماد" قد كشفت الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.