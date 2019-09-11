ورد الان : السعودية تثلج صدور كل اليمنيين وتهدي اليمنيين مكرمة جديدة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة التعليم السعودية جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بقبول الطلاب والطالبات المنتهية إقاماتهم، و”السوريين” و”اليمنيين” القادمين بتأشيرة زيارة، إضافة إلى المقيمين ممن لديه مستند إثبات بُنُوّة من جهة حكومية.

وجاء في التعيمم، الذي وجّهه نائب وزير التعليم السعودي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي لمديري التعليم في المناطق والمحافظات، أنه بناء على الإفادة عن آلية التعامل مع مَن لا يحملون هويات ثبوتية، اعتمدوا استمرار قبول ودراسة الطلاب والطالبات الوافدين المنتهية إقامتهم والمقيمين ممن لديهم مستند إثبات بنوة من جهة حكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي ١٤٤١ فقط”.

وأضاف “العاصمي”: وكذا الطلاب والطالبات القادمون بتأشيرات زيارة من (السوريين واليمنيين)، بعد تمديد التأشيرة؛ شرطًا لقبولهم في العام الدراسي الحالي.

وشدد التعميم على المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية في المملكة استبعاد من لم يجدد وثائقه الثبوتية في نهاية العام الدراسي الحالي.