قناة العربية تعلن هذا الخبر العسكري العاجل

اعلنت قناة العربية قبل قليل في خبر عاجل ان قوات التحالف اسقطت قبل قليل طائرة حوثية مسيرة واعلن التحالف العربي قبل قليل عن اسقاط طائرة مسيرة في الاجواء اليمنية اطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاة السعودية.

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