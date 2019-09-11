بعد يومين من اقتحام منزل البوكري في عدن ...قائد التحالف العربي يكلف البوكري ومدير امن لحج بقيادة حملة عسكرية

عقدت قيادات التحالف العربي لقاء موسع ضم كلا من الحزام والدعم والإسناد والعمالقة ولواء النقل اليوم الثلاثاء بمقر التحالف العربي بالبريقة.

واقر الاجتماع شن حملة أمنية مشتركة بقيادة العقيد محمد البوكري قائد لواء النقل ومدير أمن لحج العميد صالح السيد بمدينة دار سعد, لتتبع العناصر التخريبية والإرهابية, وإعادة تفعيل مراكز الشرط, وتكوين مربعات أمنية, للمساعدة في البحث عن المطلوين أمنيا.

كما اكد الاجتماع على الحفاظ على الأمن والآمان وعدم السماح للمخربين والبلاطجة والعناصر الإرهابية تعكير الجو العام ونشر الفوضى والفرقة بين أبناء الوطن لصالح حسابات خارجية واحزاب مرتبطة بالإرهاب, لا تريد الأمن لعدن.

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وأكد الاجتماع ان الحملة ستدشن خلال الأيام القريبة بمساندة التحالف العربي الدعم والإسناد وألوية العمالقة والحزام الأمني, وستتبع الحملة كافة العاصر المشبوهة من لها صلة بنشر الفوضى والتقطع للمواطنين .

وقد ضم الاجتماع كلا من العميد راشد قائد قوات التحالف العربي بعدن , ومن طرف ألوية العمالقة العميد حمدي شكري , والقائد نزار الشاطري, حيدرة جبران نائب مدير الرقابة والتفتيش بألوية الدعم والإسناد, والعمليات ممثلة محمد جواس ومحسن البكري الردفاني, ومدير أمن لحج العميد صالح السيد.

وياتي تكليف البوكري والسيد بعد يومين من اتهامات للحزام الامني المرتبط بالامارات بمحاولة اقتحام بيت البوكري.