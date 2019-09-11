قناة المسيرة توقف كافة برامجها الاخبارية والسياسية وتعلن هذا الخبر العسكري

نعت قناة المسيرة مقتل القائدين العسكريين محمد نجيب أحمد الحاذق و محمد بن علي المزيجي بعد ان لقي مصيرهما في احدى الجبهات . ولم تكشف المسيرة زمان ولا مكان مصرع القائدين الا انها وصفتهما بالابطال والشهداء . المص المصدر: شبكة العين

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