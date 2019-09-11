الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول رد سعودي عاجل على نتيجة المباراة مع اليمن .. وهجوم عنيف على المنتخب .. والرئيس يتدخل (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول رد سعودي عاجل على نتيجة المباراة مع اليمن .. وهجوم عنيف على المنتخب .. والرئيس يتدخل (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعادل المنتخب السعودي الأول مع نظيره منتخب اليمن، بهدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية، “أرفض الحكم على رينارد الآن في أولى تجاربه مع المنتخب السعودي، سنعطيه الوقت الكافي لتصليح الأخطاء خلال الفترة القادمة”. ​​ ​ ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​ Advertisements وتابع، “أجريت مكالمة هاتفية مع رينارد، بعد نهاية المباراة، واعتذر خلالها عن التعثر أمام اليمن، ووعدني بأن يظهر بالشكل الحقيقي للأخضر، يوم 10 أكتوبر، عند مواجهة سنغافورة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم”. واختتم، “لم أكتفي بالمكالمة الهاتفية فقط، فقد قررت عقد اجتماع خلال اليومين القادمين مع رينارد، من أجل التعرف على أسباب المستوى السيء الذي قدمه المنتخب السعودي أمام اليمن”.

بدورها، شنت الجماهير السعودية حملة غاضبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعد سقوط منتخب السعودية في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره اليمني.

وتقدم محسن قراوي في النتيجة مبكرًا للمنتخب اليمني في الدقيقة الثامنة، وأدرك هتان باهبري التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعود عمر الداحي بهدف التقدم من جديد بهدف ثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، ليخطف بعدها سالم الدوسري هدف التعادل للأخضر السعودي في الدقيقة 48.

وقامت الجماهير السعودية بدشين حملة هجومية شرسة على لاعبي الهلال عقب نهاية المباراة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال أحد المغردين بحساب يحمل اسم سلطان الثبيتي: "هذا المنتخب اللي يرفع الرأس وليس منتخب الهلال اللي من فضيحة إلى فضيحة من 8 المانيا الى 5 اليابان والحسابة بتحسب، وختامها اليوم اليمن اللي تصنيفه ضعيف يتعادل معنا، او بالاصح احنا من تعادلنا معاه".

وعلق أحد نشطاء تويتر قائلاً: "المنتخب السعودي، منتخب مُختطف منذ سنوات، هو إعداد لنادي الهلال، من يريد الانضمام إليه عليه التوقيع للمحلي، لاعبين كُثر حُرمو منه بسبب انهم لا يلعبوا للمحلي، أنصاف لاعبين تم ضمهم للمنتخب بسبب تمثيلهم للمحلي، مارفيك غادر لانه يرفض التدخل".

وغرد حساب آخر يحمل اسم فواز الشلوي: "هتان باهبري، منسق من الاتحاد مطرود من الخليج وإحصائيات ضعيفه مع الشباب فجأة جا الهلال وصار أساسي بالمنتخب..علي البليهي، مع الفتح مايعرف شعار المنتخب وقع للهلال اصبح مدافع أساسي بالمنتخب.. المعيوف، 7 سنوات بالاهلي ما مثل المنتخب مباراة ودية، وقع للهلال صار أساسي".