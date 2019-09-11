الاكثر مشاهدة - الإعلان عن وفاة شخصية يمنية بارزة في السعودية قبل قليل (الاسم والصورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة شخصية يمنية بارزة في السعودية قبل قليل (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي مساء اليوم الثلاثاء الفنان اليمني هود العيدروس، في أحد مستشفيات مدينة جدة السعودية بعد صراع طويل مع المرض.
والفنان هود العيدروس من مواليد مديرية ساه بمحافظة حضرموت شرق اليمن، واشتهر بكثير من الاغاني والتي من اشهرها أغنية بنت البادية وأغنية يلومون الجمل يا صاحبي.
ويقيم العيدروس في مدينة جدة السعودية، ويمتلك صالونا فنيا أسهم من خلاله في ظهور كثير من الاصوات اليمنية الشابة.
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