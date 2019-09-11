الاكثر مشاهدة - دعوة إماراتية رسمية لـ‘‘إسرائيل’’ للحضور إلى دبي .. وهكذا كان الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة إماراتية رسمية لـ‘‘إسرائيل’’ للحضور إلى دبي .. وهكذا كان الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت إسرائيل دعوة رسمية من الإمارات، لتشارك في معرض "إكسبو 2020" في دبي، وينظم المعرض في العام المقبل تحت عنوان "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ويتوقع أن يشارك فيه نحو 192 دولة.

وعبر مقطع فيديو، نشره موقع صحيفة " يديعوت أحرونوت"، للجناح الذي تنوي إقامته في معرض "إكسبو 2020" في دبي، والذي يعتبر أول جناح إسرائيلي في دولة عربية، تأمل إسرائيل من خلاله أن تتحول دبي إلى بوابتها في العالم العربي للتطبيع وإنشاء علاقات جديدة، خاصة .



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وقالت يديعوت أحرونوت"، إن مقطع الفيديو، أعد من قبل الشركة التي تم اختيارها لتخطيط وإقامة الجناح الإسرائيلي في المعرض، بعد أن شاركت في معرض "إكسبو 2015" في ميلانو الإيطالية.

وأسندت إسرائيل إلى الإعلامية لوسي أيوب، وهي مولودة لأب عربي وأم يهودية وخدمت في الجيش الإسرائيلي، لتقدم الجناح الإسرائيلي وتمثل إسرائيل، بلغتها العربية التي يمكن سماعها في الشريط المصور.

ينظم الجناح الإسرائيلي بعنوان "نحو الغد"، بينما يتضمن الشريط التفاصيل ذات الصلة بالعنوان، وتشرح أيوب وهي ترتدي ثياباً باللونين الأزرق والأبيض، باللغتين العربية والإنجليزية مفهوم "أبواب الغد"، والذي يتضمن عرضا لمشاهد في البلاد.

وقد أجرى مهندس المشروع الإسرائيلي، دافيد كنفو، سلسلة لقاءات في دبي، حيث أشار إلى أنه زار الإمارات قبل نحو أسبوع ونصف، وعرض المشروع على إدارة المعرض. كما اجتمع مع شركة بناء التي يفترض بها أن تبني الجناح الإسرائيلي.

وتنظر إسرائيل إلى المعرض كفرصة للانكشاف على العالم العربي، وتأمل أن تنشئ علاقات جديدة، حيث أنه وبناء عليه جرى تعريف اللغة العربية كـ "لغة أساسية في الجناح الإسرائيلي"، علما أن ذلك يأتي بعد فترة قصيرة من سن "قانون القومية"، الذي أزال اعتبار اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد

يشار إلى أن معرض إكسبو العالمي يعرض مرة كل 5 سنوات لمدة ستة شهور، ويستقطب ملايين الزوار، ويتنقل بين المدن والدول منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث تعرض فيه كل دولة إنجازاتها التكنولوجية والعلمية والزراعية والثقافية. ويشارك فيه نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين لتصميم الأجنحة في المعرض، حيث تحاول كل دولة أن تبرز بهندستها المعمارية المبتكرة والجذابة.