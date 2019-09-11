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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اليهودي "عاموس قباص" يثير موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن سبب غريب وراء تسمية اليمن «اليمن السعيد»

اثار حساب على منصة تويتر يحمل اسم "عاموس قباص آل سالم" ، سخرية واسعة بين الناشطين بعد حديثها عن سبب تسمية اليمن ، باليمن السعيد.

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الحساب الذي يدعي انه من الطائفة اليهودية في اليمن ان اليمن سميت باليمن السعيد نسبة إلى جده "سعيد اليهودي"

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واثارت تغريدة عاموس موجة جدل واسعة وانهالت التعليقات عليها بين ساخرا وبين موضحا ان شخصية سعيد اليهودي هي شخصية خرافية تم اختلاقها في عهد الإمام اما عن جذور الاسماء اليمنية القديمة ف سعيد وسعد ومسعد وأسعد ويسعد موجودة في النقوش اليمنية القديمة حسبما اوضح الناشط عمر المشولي .

وعرف عن حساب عاموس قباص آل سالم مواقفه المناهضة للحوثيين في الشمال ، والانفصاليين في الجنوب ، والدور الاماراتي في اليمن وجرائمها ضد الانسانية وسعيها لتمزيق وحدة اليمن وكيان المجتمع اليمني