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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هجوم اماراتي على الحكومة الشرعية ، وكاتب سعودي يدافع عنها ويفحم الكعبي بهذا الرد !

هاجم الخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي الحكومة الشرعية بسبب تردي الاوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن .

وفي تغريدة على حسابه في تويتر رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الكعبي ان عدن تعيش تحت حصار خدماتي كبير كهرباء تشتغل لمدة ساعة مقابل ٣ساعات إطفاء وايضا ازمة خانقة في المياة.

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واضاف ان البيان الذي صدر عن التحالف فرصة لتصحيح الأخطاء وبناء الثقة وتهدئة الشارع لكن بهذا الأسلوب الأمور لن تتحسن وحكومة معين يجب أن تصحح الوضع وتكون عونا لسكان عدن وكل المحافظات.



الكاتب السعودي سليمان العقيلي هاجم الاماراتي خلفان الكعبي ورد على تغريدته بقوله أن المسئول عن تردي الخدمات في عدن هم المنهمكون في استلام الاسلحة من الموانئ لحرب الحكومة !

واضاف العقيلي مخاطبا الكعبي : "ساعدوا في وصول الدولة لشعبها في عدن ثم دعوا السكان يحاسبونها ( لاغيرهم )!"

يشار إلى ان العاصمة المؤقتة عدن تشهد انفلات امني كبير وتردي في الخدمات منذ سيطرة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات عليها بانقلاب مسلح الشهر الماضي .