الحوثيون يحرمون المواطنين من المساعدات الغذائية في إب

واصلت مليشيا الحوثي، حرمان المواطنين لاسيما الأسر الاشد فقراً من المساعدات الانسانية المقدمة لليمن، من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر محلي بمحافظة اب، أن المليشيا الحوثية اقدمت مطلع الاسبوع الجاري على اتلاف 62 الف علبة تونة وكميات كبيرة من القمح، كانت في إحدى المخازن التابعة لمنظمة اليونيسيف في المحافظة.

وبحسب موقع "الثورة نت"، التابع للشرعية، فقد أوضحت المصادر، "أن مليشيا الحوثي، منعت من توزيع هذه المواد للمواطنين، منذ مما ادى الى انتهاء صلاحيتها، وحرمان الاسر المحتاجة من مثل هكذا مساعدات انسانية مخصصة لهم".

وكشف المصدر عن وجود خلافات بين قيادات حوثية والقائمين على توزيع المساعدات من منظمة اليونيسيف، تسببت بإيقاف توزيع المساعدات، ووضعها في المخازن لمدة طويلة، حتى فسدت، وانتهت صلاحيتها.