شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار كبير ومستمر للريال .. أمام الدولار والريال السعودي (السعر الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، دون تحقيق اي تحسن منذ بداية العام. وكانت اسعارالصرف في محلات الصرافة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019م، على النحو التالي:- جديد الحدث أونلاين: Advertisements العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 602 607 سعر الريال السعودي 158.5 159.5 سعر الدرهم الإماراتي 161 163 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704 أسعار الدولار الكندي 435 438 سعر جنيه مصري 35 36 سعر الريال القطري 156 157 سعر الدينار الكويتي 1904 1914 أسعار الريال العماني 1505 1515 أسعار الدينار الأردني 816 820 أسعار الدينار البحريني 1429 1458

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