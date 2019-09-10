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انهيار كبير ومستمر للريال .. أمام الدولار والريال السعودي (السعر الآن)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، دون تحقيق اي تحسن منذ بداية العام.

وكانت اسعارالصرف في محلات الصرافة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019م، على النحو التالي:-

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

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العملة    سعر البيع    سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي`    602    607 سعر الريال السعودي    158.5    159.5 سعر الدرهم الإماراتي    161    163 أسعار اليورو الأوروبي    648    651 أسعار الجنيه الاسترليني    700    704 أسعار الدولار الكندي    435    438 سعر جنيه مصري    35    36 سعر الريال القطري    156    157 سعر الدينار الكويتي    1904    1914 أسعار الريال العماني    1505    1515 أسعار الدينار الأردني    816    820 أسعار الدينار البحريني    1429    1458

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