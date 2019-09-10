شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا القرار الذي يلغي الاقاليم والمحافظات اليمنية وينسف اي دور مستقبلي للرئيس هادي والجنرال الاحمر وكل اركان الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لن تعود الاقاليم والمحافظات اليمنية كما كانت ولن يكون هناك اي دور للرئيس هادي او نائبه اي دور بعد ان اعلن المشاط الغاء السلام الجمهورية والغاء الجمهورية اليمنية تمهيدا لاعادة الوضع السابق ايام الحكم الامامي بعد الغائه السلام الجمهوري وتنفيذ مخطط جديد يعتمد على ولاة الفقيه . واستنكر وزير التربية والتعليم ، عبدالله لملس قيام مليشيا الحوثي بفرض ما يسمى "قسم الولاية " في الطابور الصباحي بالمدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية على موقعها الإلكتروني "سبأ نت" اليوم الثلاثاء، أن الوزير شدد - في تصريح أدلى به - على ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية ومقاومتها برفض ترديده ، وترديد النشيد الوطني في العلن. وأشار إلى أن إقدام المليشيا الانقلابية على هذا الاجراء وتنفيذه في المدارس الخاضعة في نطاق سيطرتها يدل على انها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها، وشرعت على ارض الواقع تأسيس نظام الإمامة و"ولاية الفقيه " على أرض اليمن العربية.

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