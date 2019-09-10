شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ما حقيقة منع من هم فوق 35 عاماً من العمل بالقطاع الخاص بالسعودية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نفى المتحدث باسم وزارة العمل في السعودية خالد أبا الخيل، صحة الأنباء المتداولة حول منع المملكة من هم أكبر من 35 عاما من التقدم للوظائف في القطاع الخاص.
وقال أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء إنه "لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عاما من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص
كان نشطاء سعوديون تداولوا عبر مواقع الاجتماعي خبر المنع على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل غاضبة ومستهجنة، قبل أن توضح الوزارة حقيقة الأمر.
من جهة أخرى، علق الناشطون على تغريدة المتحدث باسم وزارة العمل، مؤكدين أن حقيقة سوق العمل تختلف تماما، لافتين إلى الفوضى وتكدس الموظفين، وعمل الأجانب في وظائف السعوديين.
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