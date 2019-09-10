شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن العلماء الصينيون يسجلون إشارات كونية غامضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سجل علماء الفلك الصينيون العاملون بأكبر مرصد في العلم إشارات متكررة غامضة واردة من مصدر واقع على مسافة نحو 3 مليارات سنة ضوئية. وقالت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الخبراء في أكاديمية العلوم الصينية إن الإشارات استقبلت بواسطة أكبر مرصد لاسلكي كروي في العالم يبلغ ارتفاعه 500 متر، مضيفة أن العلماء الصينيين قاموا باختبار ومعالجة الإشارات. جديد الحدث أونلاين: Advertisements يذكر أن المرصد اللاسلكي الكروي المعروف كمرصد FAST يقع في جبال مقاطعة غويتشو جنوب الصين. أما الانفجارات اللاسلكية السريعة ( FRB) فإنها عبارة عن نبضات لاسلكية تدوم بضعة (ميلي ثواني). ويعجز العلماء إلى حد الآن عن تفسير طبيعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العلماء الصينيون يسجلون إشارات كونية غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.