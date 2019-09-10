شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن توضيح من السعودية بشأن تداول لحم الخنزير في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت المملكة العربية السعودية، توضيحا، اليوم الثلاثاء، بشأن حقيقة تداول لحوم الخنزير في المملكة.

حيث أكدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، في بيان لها، أن جميع المنتجات المتداولة في المملكة خالية من مشتقات الخنزير؛ بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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وجاء توضيح السعودية، ردا على استفسار من أحد متابعيها بشأن موقف الهيئة من أحد المنتجات الذي تم سحبه من الأسواق الكويتية لاستخدام دهن الخنزير في تصنيعه.

وأصدرت الكويت قرارا رسميا في أواخر شهر أغسطس/آب، بحظر استيراد علكة "آيس بريكر غوم" بمختلف نهكاتها وأنواعها، بسبب احتوائها على "جيلاتين" الخنزير، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء الكويتية، أن منتجات العلكة بجميع أنواعها غير مناسبة للأشخاص الذين يتبعون الأغذية الحلال، لاحتوائها على "جيلاتين" الخنزير.

ويمكن تعريف مادة الجيلاتين، على أنها عبارة عن مادة هلامية شبه صلبة وشفافة، وفي بعض الأحيان تميل للون الأصفر، تتميز بأنها عديمة الطعم والرائحة، ويشار إلى أنها موجودة في أجساد العديد من الحيوانات، خاصة في جلد الخنزير.