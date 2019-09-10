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قناة بلقيس تغيب فصائيا وتستمر عبر الانترنت

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 

 أوقفت ادارة القمر الصناعي النايلسات بث قناة بلقيس اليمنية بدءا من الساعة 8 مساء اليوم.

 

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واعتبر مراقبون الاجراء خطوة في طريق مواجهة الاعلام التحريضي التابع لجماعة الاخوان المدعوم من قطر. 

 

وفي الوقت الذي يستمر بث برامج القناة على قناتها في اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تدلي ادارة القناة بإي تصريح رسمي يفسر توقف بث القناة على النايلسات.

 

يذكر ان قناة بلقيس تبث من اسطنبول وتملكها الحائزة على جائزة نوبل للسلام القيادية بحزب الاصلاح توكل كرمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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