الفريق المشترك يكشف نتائج تقييم الإدعاءات بشأن أخطاء التحالف العربي

Advertisements Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - وكالات

كشف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن اليوم الثلاثاء نتائج تقييم عدد من إدعاءات تقدمت بها جهات اممية ومنظمات عالمية ووسائل اعلام بشأن ما أسموها "اخطاء" ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.



Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة السعودية الرياض، أن أعمال البحث وتقصي الحقائق أظهرت عدم صلة قوات التحالف العربي ببعض العمليات محل الادعاء .. مشيراً إلى أن هناك عمليات أخرى تمت ولكنها إستهدافت مواقع عسكرية في مناطق معزولة وبعيدة عن اي مباني او مناطق سكنية قريبة من هذه الاهداف وتم مراعاة قواعد الإشتباك وحماية المدنيين فيها .

وقال المنصور ان الفريق توصل في احد الحالات الى صحة الاجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف (مخازن أسلحة في معسكر السواد التابع للحرس الجمهوري) بما يتفق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأشار المنضور الى ان الفريق المشترك يرى في هذه الحادثة مناسبة تقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والمادية نتيجة سقوط قنبلة بسبب خلل بها على المبنى السكني محل الادعاء وقيام قوات التحالف بدراسة ومعالجة أسباب الخلل الذي أدى إلى سقوط القنبلة خارج منطقة الهدف.