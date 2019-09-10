طلاب المنصورة في عدن يرددون النشيد الوطني الجنوبي في الطابور الصباحي

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

طلاب المنصورة في عدن

كتب عدن - الخليج 365

بدأ طلاب مدارس مديرية المنصورة في العاصمة عدن، ترديد النشيط الوطني الجنوبي خلال الطابور الصباحي، وذلك في بداية العام الدراسي الجديد، الذي دشنه المجلس الإنتقالي الجنوبي .

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وتزامن ترديد النشيط الوطني، مع نزول ميداني لأعضاء الهيئة التنفيذية بانتقالي المنصورة، إلى عدد من المدارس بالمديرية وهي مدرسة خديجة النمودجية، وسعيد ناجي، وثانوية عدن النموذجية للبنات، وثانوية النعمان بالقاهرة، ومدرسة إدريس حنبلة بالقاهرة.

وتم ترديد النشيد الوطني الجنوبي من قبل الطلاب ورفع علم الجنوب في جو مهيب من قبل إدارات المدارس، التي تم النزول إليها وبترحاب شديد من قبل الحاضرين من أعضاء التدريس.

وشارك في التدشين عدد من أعضاء نقابة المعلمين الجنوبيين.