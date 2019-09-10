الميليشيات تفرض على شبكات الوايرليس إتاوات مالية طائلة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بفرض إتاوات مالية طائلة على مالكي شبكات الإنترنت "الوايرلس" إتاوات مالية طائلة.



وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن المصادر قالت أن عناصر تابعة للمليشيات وموظفون موالون لها في مكاتب الثقافة بمديريات أمانة صنعاء نفَّذوا حملات ميدانية تعسفية استهدفت مالكي شبكات "الوايرلس"، وإجبارهم تحت قوة السلاح على دفع إتاوات مالية غير قانونية، بذريعة عمل تراخيص جديدة من مكاتب الثقافة.

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وقالت المصادر أن مالكي الشبكات فوجئوا بنزول حملات حوثية مكثفة الأسبوعين الماضيين إلى محالهم وأماكن وجودهم، لإجبارهم بطرق استفزازية فجة وعنصرية، على دفع مبالغ مالية غير قانونية .. مشيرة إلى أنه من لم يلتزم بدفع إتاوات للمليشيات، يوجه له سيل من التهم ويجبر على دفع مبالغ مضاعفة، كتأديب من الجماعة لغير الملتزمين.

وذكرت الصحيفة، أن انتهاكات الحوثيين تأتي تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات غير المبررة التي تنفذها المليشيات منذ إشعالها الحرب في صيف 2014، حيث تقول تقارير رسمية إنّ عدد مستخدمي الإنترنت باليمن بلغ ستة ملايين و911 ألف مستخدم بنسبة 24.6% من إجمالي عدد السكان، ما يعد أقل نسبة في منطقة الشرق الأوسط.

ويقدّم اليمن خدمة منزلية لا تزيد سرعتها على 4 ميجا بايت، بينما يتم تقديم خدمة إنترنت منزلي في دول أخرى تصل إلى 1 جيجا بايت (1024 ميجا بايت) أي ما يعادل 250 ضعفاً أعلى من السرعة التي يقدّمها المزوّد الوحيد، أي (يمن نت).

وأسعار الإنترنت في اليمن مرتفعة جداً على مستوى المنطقة والعالم، إذ أنّ هونج كونج تقدّم خدمة أسرع بـ250 مرة من أعلى سرعة تقدّمها "يمن نت" وبسعر أقل من ربع سعر الخدمة ذاتها.