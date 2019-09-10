اخبار الخليج / اخبار اليمن

إجتماع صحي في المكلا يناقش سبل مواجهة الكوليرا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

Advertisements

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

صورة من اللقاء

إجتماع صحي في المكلا يناقش سبل مواجهة الكوليرا

كتب

متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع صحي في مدينة المكلا بساحل حضرموت، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة وباء الكوليرا .

Advertisements

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام صحة ساحل حضرموت مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة، إلى الخطة التدريبية لبرامج الرعاية الصحية الأولية للعام الجاري 2019م .

وأستعرض الإجتماع الوضع الوبائي والصحي بمديرية حجر وامكانية تدخل المنظمة في تحسين الوضع ومساندة مكتب الصحة بالمحافظة في مواجهة وباء الكوليرا .

وفي الإجتماع، ثمن مدير عام صحة ساحل حضرموت، الدعم المقدم من قبل اليونيسيف للقطاع الصحي الذي ساهم في الارتقاء ببرامج الرعاية الصحية الأولية في عموم مديريات ساحل حضرموت .. مؤكداً على الشراكة القوية مع اليونيسيف في تحقيق التنمية الصحية . كما ناقش اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة التي ستدعم القطاع الصحي خلال الفترة القادمة , وكذلك مواصلة البرامج التدريبية لبرامج الرعاية الصحية الأولية .

Advertisements

Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع صحي في المكلا يناقش سبل مواجهة الكوليرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا