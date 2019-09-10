إجتماع صحي في المكلا يناقش سبل مواجهة الكوليرا

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات_الخليج 365

ناقش إجتماع صحي في مدينة المكلا بساحل حضرموت، اليوم الثلاثاء، سبل مواجهة وباء الكوليرا .

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وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام صحة ساحل حضرموت مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف بحضرموت الدكتورة فوزية غرامة، إلى الخطة التدريبية لبرامج الرعاية الصحية الأولية للعام الجاري 2019م .

وأستعرض الإجتماع الوضع الوبائي والصحي بمديرية حجر وامكانية تدخل المنظمة في تحسين الوضع ومساندة مكتب الصحة بالمحافظة في مواجهة وباء الكوليرا .

وفي الإجتماع، ثمن مدير عام صحة ساحل حضرموت، الدعم المقدم من قبل اليونيسيف للقطاع الصحي الذي ساهم في الارتقاء ببرامج الرعاية الصحية الأولية في عموم مديريات ساحل حضرموت .. مؤكداً على الشراكة القوية مع اليونيسيف في تحقيق التنمية الصحية . كما ناقش اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة التي ستدعم القطاع الصحي خلال الفترة القادمة , وكذلك مواصلة البرامج التدريبية لبرامج الرعاية الصحية الأولية .