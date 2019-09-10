محلل سياسي جنوبي لـ"اليمن العربي": حقنا عاد من المحتل بعد أكثر من ربع قرن..ومناضلينا استعادوا أرضنا من جديد

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محلل سياسي جنوبي لـاليمن العربي: حقنا عاد من المحتل بعد أكثر من ربع قرن..ومناضلينا استعادوا أرضنا من جديد

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

جمال مسعود الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي

قال جمال مسعود، الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، أن الحق الجنوبي يعود للجنوبيين بعد اكثر من ربع قرن من الهيمنة والاستبداد والاضطهاد للكرام ، مبينًا أن الجنوبيين قدموا دولتهم وعلمهم وعاصمتهم وكل رمز من رموز كيانهم السياسي والاقتصادي والثقافي وتنازلوا عن الاسم والهوية الشخصية ودخلوا طواعية في عهد الاخوة والوفاء بين البلدين الجارين الشقيقين بقلوب بيضاء نقية.

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وأكد مسعود لـ"الخليج 365"، أن الجنوبيين لم يكونوا يدركون مآلات ومصير اقدامهم على هذا الاندماج في حضن اليمن الاخ الشقيق والجار القريب لم يكونوا ليدركوا قبح الوجه المتواري خلف القناع الاخوي والديني الذي سرعان ما تم نزعه ليكشف قباحة الوجه الحقيقي ، والذي اظهر حقيقة الوحش المفترس الذي اجهز على حين غرة ومزقه اشلاء.

واضاف الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، أنه لم ينخ الجنوب ويسترخي متناسيا حقه في العزة والكرامة التي انتهكت في عهد الاخوة مع الاشقاء في اليمن ولم يخنع او يخضع لممارسات الاستعلاء والاستكبار والاستقواء اللاخلاقي بحقه من قبل عهد الاخوة المغدور به خلقا ودينا وأوضح مسعود ، أنه آن للمارد الجنوبي ان ينتفض في وجه الناكثين لعهد الاخوة الغادرين بوثيقة الإخاء المستعبدين للاشقاء المستصغرين للكرماء ولم يكن ليدرك الطغاة ان المارد الجنوبي اذا انتفض فلا يعود ويستكين الا بعد ينتزع حقه ويستعيد وجهه وكرامته ويمرغ من استهان به واستعبده في قاع الجنوب بره وبحره جباله وسهوله وصحاريه وهاهي ثورة الجنوب قد مرت بكل مراحلها باكثر من ربع قرن لتصل الى مبتغاها وهاهي تصل الى ذروة انتصاراتها في مسيرة الحق والعدالة وبين الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، أن المناضل الجنوبي حاليًا يستعيد حقه ويحرر ارضه وهاهو يتربع على جغرافية الجنوب وعلى وشك ان يعلن استكمال مرحلة نضاله باستعادة دولته التي قدم في سبيل استعادتها قافلة من الدم والدموع والذكريات المؤلمة والتضحيات الجسام.