عـــــاجل : وفاة عيدروس في السعودية .. (تفاصيل+صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان اليمني الكبير هود العيدروس مساء يومنا هذا في منزله في جده وهود العيدروس هو فنان حضرمي مواليد مديرية ساه واشتهر بكثير من الاغاني من اشهرها اغنية بنت البادية واغنية يلومون الجمل يا صاحبي اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements ويقيم العيدروس في مدينة جدة ويمتلك صالون فني واسهم في ظهور كثير من الاصوات اليمنية الشابة منهم نجله عيدروس العيدروس والحان بنت سالم وكذلك اشهر من خلال الاستديو الذي يملكه الفنانه اللحجية كاميليا واغنيتها باحبك ملا قلبي

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