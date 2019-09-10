شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة دولية : تكشف تفاصيل خطيرة وسرية جداً... الإمارات زودت القاعدة في اليمن بمدرعات و أسلحة متطورة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة الواسنطن بوست في تقرير نشرته ، اليوم الإثنين أن دولة الإمارات العربية المتحدة ، زودت مليشيات مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، بأسلحة أمريكية الصنع مشددة على ضرورة عدم تجاهل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان الذي تمارسها الامارات في اليمن وليبيا وعدد من البلدان العربية

وقالت الصحيفة الامريكية : أن السناتور روبرت مينينديز (وهو ديموقراطي بارز في لجنة العلاقات الخارجية) ارسل الأسبوع الماضي ،خطابًا إلى وزير الخارجية مايك بومبو يحذر فيه من أن الولايات المتحدة “قد تكون ملزمة بموجب القانون بإنهاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الامارات العربية ..معتبرة خطوة مينينديز أنها أظهرت أن الوقت قد حان لواشنطن لإطلاق إصلاح جذري لعلاقتها بأبو ظبي.

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وأوضحت الواشنطن أن استعلام مينينديز يأتي بعد أيام من الكشف عن وصول صواريخ أمريكية مضادة للدبابات ذات تقنية عالية تم بيعها إلى الإمارات الى أيدي قوات المتمردين الليبية التي تقاتل للإطاحة بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في طرابلس.

واتهمت الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا دولة الإمارات العربية باستخدام طائرة أمريكية الصنع لتفجير مركز للمهاجرين في ليبيا ، مما أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل.

وفي عام 2014 ، قالالبنتاغون إن الإمارات قصفت ليبيا سراً ، مما اثار دهشث وازعتج المسؤولين الأمريكيين.

وأضافت : الإمارات متهمة حاليًا بتزويد الميليشيات المرتبطة بالقاعدة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع ، بالاضافة الى دعم الطغمة العسكرية التي قمعت بعنف القوات المؤيدة للديمقراطية في السودان.

وأكدت الواشنطن بوست أن كل تلك الافعال تؤكد أن أبو ظبي هي حليف غير موثوق به بشكل كبير. مشيرة الى ان الإمارات نجحت إلى حد كبير في التخلص من القيود التي فرضت مؤخراً على المملكة العربية السعودية في صفقات الاسلحة المشتراه من الولايات المتحدة بسبب أفعال مماثلة وهو ما يحتاج إلى مراجعة وتغيير فوري بحسب الصحيفة الامريكية

وتابعت : في الأشهر الأخيرة ، ازدادت حدة انتقادات اعضاء الكونجرس على المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بشأنالحرب الكارثية في اليمن ، فيما لم يلحظ أحد أي انتقادات موجهة للإمارات على الدور الأساسي الذي تلعبه في اليمن وعلى انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكبها في البلاد

مبينة ان مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت في وقت سابق من هذا الشهر ، تشريعا مدفوعًا بمحاولة إدارة ترامب تقصير دائرة مراقبة الكونغرس على 22 عملية نقل أسلحة للسعودية والامارات

وقالت : مشروع القانون الذي حمل عنوان ” قانون الطوارئ في المملكة العربية السعودية (SAFE) ، لم يشير إلى دولة الإمارات العربية بالرغم من إن 13 من مبيعات اسلحة السعودية ” الـ 22 هذه تشمل الإمارات العربية المتحدة.وتشمل الأسلحة المعنية مئات الصواريخ المضادة للدبابات من النوع المحول إلى المتمردين الليبيين ، إلى جانب طائرات الأباتشي وطائرات البنادق نصف الآلية.

واستطردت الصحيفة الامريكية بالقول :القرارات التي تمنع عمليات نقل الأسلحة هذه أقرها مجلس الشيوخ في 20 يونيو ، ومن المحتمل اتخاذ إجراء مماثل في مجلس النواب مؤيد لمنع بيع الأسلحة إلى المستبدين.

وقد أشار الرئيس ترامب اعتراضه على تلك الاجراءات على الرغم من أن التحالف الإماراتي السعودي قد ألقى قنابل أمريكية الصنع على المدنيين في اليمن – في انتهاك للقانون الدولي – وعلى الرغم من أن جماعة مرتبطة بالقاعدة في اليمن حصلت بدعم من الإمارات على مدرعة أمريكية الصنع المركبات.

وقد قال الرئيس هذا أيضًا على الرغم من المزاعم الموثوقة بأن سلطات الإمارات العربية المتحدة تدير منشآت احتجاز وتعذيب سرية في اليمن.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن قادة الإمارات قد يحاولون إخراج أنفسهم من اليمن. فقد أعلنت الحكومة في أبو ظبي يوم الاثنين أنها تعتزم سحب القوات . إنهم يعلمون أن الكارثة الإنسانية وحقوق الإنسان التي خلقتها تسبب علاقات عامة سيئة.

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وشددت الواشنطن بوست أن تحظى دولة الإمارات العربية أيضًا بالانتباه إلى انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان في الداخل والخارج.

كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ، تحتجز السجون في الإمارات العربية المتحدة عشرات النشطاء المسالمين الذين أدينوا في محاكمات صورية وتعرضوا للتعذيب.

علاوة على ذلك ، غالبا ما تعمل الحكومتان في حفلة. في العام الماضي ، احتجزت السلطات في الإمارات العربية الناشطة في مجال حقوق المرأة لوجين الهذلول قبل تسليمها إلى المملكة العربية السعودية. لا تزال مسجونة هناك ، وتعرضت للتعذيب بسبب دعوتها.

يعد سجن أحمد منصور مثالاً لما يحدث للمواطنين الإماراتيين عندما يتجرأون على انتقاد الحكومة ، بصرف النظر عن مدى سلامتها. منصور ، خريج جامعة كولورادو وفاز بجائزة مارتن إينالز المرموقة لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان ، ويقضي وقتاً في المناصب التي قام بها على Facebook و Twitter. اعتمد قضيته من قبل لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس.

عندما أمضيت وقتًا مع منصور ونشطاء إماراتيين آخرين منذ بضع سنوات ، رأيت مدى خوفهم. قال لي أحد الناشطين المخضرمين: “أمن الدولة يدير البلاد بشكل أساسي ، بغض النظر عن الجهة الرسمية”. “إنه أمر غير خاضع للمساءلة ، كلي القدرة ، ويخيف الجميع.”

منذ ذلك الحين ، تم إسكات ما تبقى من المجتمع المدني أو سجنه أو طرده إلى المنفى. يقضي كل من منصور وناصر بن غيث ، ناشط آخر يحظى باحترام دولي (وتخرج من كلية الحقوق بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو) ، أحكامًا بالسجن لمدة 10 أعوام.

وليس سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان فقط هو الذي يجب أن يقلق واشنطن.

أبو ظبي تغازل روسيا

في العام الماضي، وقع محمد بن زايد ، وهو القائد الفعلي في الإمارات على إعلان الشراكة الاستراتيجية مع فلاديمير بوتين للمرة الأولى في روسيا في منطقة الخليج الفارسي.

وفي العام السابق على ذلك ، أبرمت الإمارات صفقة لشراء صواريخ روسية مضادة للدروع ومقاتلي سوخوي ، ولتطوير طائرة مقاتلة خفيفة مقاتلة.

ويعد زايد أيضًا العقل المدبر الذي تم الإبلاغ عنه وراء النزاع الإقليمي مع قطر والذي أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ موقف حرج يتمثل في الاضطرار إلى التوسط بين الحلفاء العسكريين.

في حين أن حكومة الولايات المتحدة كانت بطيئة في إعادة تقييم علاقتها مع الديكتاتورية الإماراتية ، فإن المؤسسات الأمريكية الأخرى تضغط من أجل التغيير.

وأثار وجود جامعة نيويورك في الإمارات العربية انتقادات متزايدة ، لا سيما منذ اعتقال وتعذيب وحكم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز .

وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلن مركز التقدم الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أنه لم يعد يقبل أموالاً من حكومة الإمارات بعد مزاعم بتأثير غير مبرر. أخيرًا ، أصبحت الأموال من الإمارات محرجة.

واعتبرت صحيفة الواشنطن بوست تقريرها إن تسليح الإمارات غير مقبول ومحرج للحكومة الامريكية لأنها تدعم الانتهاكات المروعة في ليبيا واليمن والسودان

واختتمت الصحيفة الامريكية تقريرها بالقول : الجهود التي يبذلها الكونغرس لإنهاء الدعم الأمريكي غير المشروط للمملكة العربية السعودية طال انتظارها. لكن في المقابل على الكونغرس ألا يتجاهل شريك المملكة الامارات في ذات الجريمة.