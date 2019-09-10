عاجل وفي غاية الخطورة دعوة ه عاجلة وفي غاية الاهمية لكل ابناء اليمن في كل بقاع العالم ( هذا ما سيحدث بعد30 فقط من الان ويهم كل يمني )

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عدن - ياسمين التهامي - ويحاول المنتخب اليمن ان يقدم مباراة مشرفه له في مواجهة الليلة ضد المنتخب السعودي, وكان هناك العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد ابدوا تشجيعهم الكبير للمنتخب اليمني, متمنيين لهم التوفيق في مواجهة الليلة. ويحظى المنتخب السعودية بالمدربين وكذلك التشجيع والدعم المادي والمعنوي من قبل المملكة والنادي, كما أنه يعتبر من النوادي المعروفة في الدول العربية. اخر الاخبار من "الخليج 365" : Advertisements البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (دور المجموعات – الجولة الثانية). القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + الكأس HD4 + بي إن سبورت 1 . الملعب : أستاد البحرين الوطني . المعلقين : عبدالله الحربي (KSA) + محمد السعدي (الكأس) + أحمد البلوشي (بي

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