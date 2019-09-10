الاكثر مشاهدة - صادم : إحراق إحدى المشجعات بطريقة بشعة خارج الملعب .. ومفاجأة بشأن هويتها

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عدن - ياسمين التهامي - أشعلت مشجعة كرة قدم إيرانية النار في نفسها خارج ملعب بعد أن علمت أنها قد تضطر إلى قضاء عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر لمحاولتها دخول ملعب لكرة القدم.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء أن الحادثة المأساوية أثارت الغضب بين بعض نجوم كرة القدم والشخصيات المعروفة في إيران، حيث يحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم، رغم أنه يسمح لهن بحضور مباريات بعض الألعاب الرياضية الأخرى، مثل الكرة الطائرة. Advertisements ​​​​ ​​​​​​ ​​​​​​​​​​

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فإن سحر خضياري قد توفيت في مستشفى بطهران، أمس الاثنين.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 30 عاماً تعرف باسم «الفتاة الزرقاء» على وسائل التواصل الاجتماعي، نسبةً إلى ألوان فريق كرة القدم الإيراني المفضل لديها «استقلال».

وقد أشعلت خضياري النار في نفسها الأسبوع الماضي، بعد أن علمت أنها قد تضطر إلى الذهاب إلى السجن لمحاولتها دخول أحد الملاعب في مارس لمشاهدة مباراة لفريقها المفضل.

يذكر أنها كانت تتظاهر بكونها رجلا وتلبس قطعة شعر زرقاء ومعطفاً طويلاً عندما أوقفتها الشرطة.

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