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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مقتل الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل .. لن تصدق من وضع لها السم في الطعام .. «صور وتفاصيل اولية»

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية اشاعة تتحدث عن وفاة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : إعلامي عُماني يكشف عن ظاهرة غريبة تحدث في الإمارات (فيديو) • عاجـــل : مقتل الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل .. لن تصدق من وضع لها السم في الطعام .. «صور وتفاصيل اولية» Advertisements عاجـــل : قوات الجيش الوطني تتحدى الطيران الاماراتي وتقتحم اهم مواقع المجلس الانتقالي وتحقق انتصار مفاجئ ..«تفاصيل طارئة» ---------------------------------------- وتقول الاشاعة التي تم تداولها على نطاق واسع ان الفنانة هيفاء وهبي قتلت عن طريق شقيقتها «رولا» التي قامت بوضع كمية من السم في الطعام ، وبعد ان تناولته الفنانة هيفاء اغمي عليها وتم نقلها الى احد مشافي بيروت ، وتوفيت هناك بعد اقل من ساعة على وصولها المستشفى . لكن سرعان ما اتضح ان هذة الاشاعة لا اساس لها من الصحة وان الفنانة هيفاء في خلاف مع شقيقتها ولا يلتقون نهائيا ، وهو ما يكشف زيف هذة الاشاعة . وعادة ما يتم تداول مثل هذة الاشاعات التي تتحدث عن وفاة او مقتل الفنانين والمشاهير بغرض حصد الزيارات والاعجابات

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