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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاصيل أولية عن اسباب ايقاف قناة بلقيس على القمر نايلسات

أوقفت ادارة القمر الصناعي النايلسات بث قناة بلقيس اليمنية بدءا من الساعة 8 مساء اليوم.

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واعتبر مراقبون الاجراء خطوة في طريق مواجهة الاعلام التحريضي التابع لجماعة الاخوان المدعوم من قطر.

وفي الوقت الذي يستمر بث برامج القناة على قناتها في اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لم تدلي ادارة القناة بإي تصريح رسمي يفسر توقف بث القناة على النايلسات.

يذكر ان قناة بلقيس تبث من اسطنبول وتملكها الحائزة على جائزة نوبل للسلام القيادية بحزب الاصلاح توكل كرمان