شكرا لقرائتكم خبر عن قوات عسكرية هندية وبنجلادشية تصل إلى اليمن..والكشف عن هجوم قوي على قوات الشرعية في مارب ”صورة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية عن إرسال القوات الإماراتية، لمجاميع من المرتزقة، يحملون الجنسيات الهندية والبنجلاديشية، إلى جزيرة سقطرى اليمنية.

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وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر في مطار سقطرى، أن طائرة امارتية وصلت مساء الاثنين إلى الجزيرة، تحمل على متنها مرتزقة من جنسيات هندية وبنجلاديشية.

وأوضحت أنه تم نقل عشرات المرتزقة الذين كانوا على متن الطائرة الإماراتية، من مطار سقطرى إلى مقر القوات الإماراتية في الجزيرة، من أجل مواجهة من وصفهتم بـ’الشرعية’ في الجزيرة.

وأشارت إلى أن الجنود والمسؤولين من المرتزقة الأجانب يتعاملون مع الجزيرة كما لو أنها تابعة للإمارات العربية المتحدة وليس لليمن، وترفع الأعلام الإماراتية على المباني الحكومية.

ونقلت عن موقع سقطرى بوست قوله إن الإمارات تعتزم نقل مرتزقة إضافيين من مدينة أسيب الساحلية الإريترية إلى الجزيرة المحتلة.