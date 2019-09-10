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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : صدور قرار بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع (الاسم + المنصب)

أصدرت وزارة الدفاع التابعة للشرعية قراراً بتعين قائدا جديدا للواء 14 مدرع بمارب خلفا للعميد الركن محسن الداعري. وبحسب مصادر عسكرية فقد عين العميد علي عمار الجائفي قائد للواء 14 مدرع خلفا للقائد البطل محسن الداعري. Advertisements واشار المصدر الى ان العميد الركن محسن الداعري تحول الى منصبه كنائب لقائد القوات المشتركة في مارب . وذكر المصدر انه تم اليوم الاستلام وتسليم بين قائد اللواء السابق والجديد.

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