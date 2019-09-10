Advertisements Advertisements الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب عدن - الخليج 365 اعلن البنك المركزي اليمني الذي يتخذ من العاصمة عدن، مركزاً له، عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعتين رقم 29 و 30 بمبلغ إجمالي 94 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات .

Advertisements وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية في البنك أنه سيتم فتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة ارجاء الوطن . وأهاب البيان بجميع البنوك التي وصلت الموافقة لعملائها سرعة التوجه إلى قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك المركزي عدن لتوريد و مصارفة مبالغ الاعتمادات . وأودعت المملكة العربية السعودية، مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني، لتغطية إحتياجات السلع الأساسية والتي تحتاج إلى فتح إعتمادات بنكية بمبالغ مالية كبيرة . Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن عن وصول الموافقة على سحب الدفعتين 29 و 30 من الوديعة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.