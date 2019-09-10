شاهد .. وفد الإنتقالي برئاسة الزبيدي يؤدي مناسك العمرة

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

الزبيدي

كتب الخليج 365 - خاص

أدى وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى حوار جدة، برئاسة رئيس هيئة رئاسة المجلس، اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، مناسك العمرة، في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية . ونشر السكرتير الخاص للواء الزبيدي، عبدالعزيز الشيخ، على حسابه في تويتر، صورة وفد الإنتقالي وعلق بقوله "أدى الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية والوفد المرافق له مناسك العمرة".

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ويزور وفد المجلس الإنتقالي، السعودية، بناءاً على دعوة وزارة الخارجية السعودية، للمشاركة في حوار جدة لإنهاء الخلافات مع الحكومة الشرعية على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية، مطلع الشهر الماضي .

ويضم الوفد الذي يترأسه الزبيدي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف ومحمد الغيثي.

ويحظى حوار جدة بإهتمام ومتابعة إقليمية ودولية، وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، دعمه للدعوة التي وجهتها السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، لحضور حوار جدة، وذلك عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان.